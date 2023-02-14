Япония опубликовала проект нового Плана утилизации ядерных отходов

Общество Политика Экономика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио (Jiji Press) 10 февраля Японское правительство опубликовало проект пересмотра своей основной политики по окончательной утилизации ядерных отходов, в котором чётко прописана его ответственность за этот вопрос.

«Правительство будет действовать как единое целое и ответственно подходить к решению этого вопроса», - говорится в проекте, согласованном ответственными министрами в ходе совещания по выбору места окончательного захоронения токсичных радиоактивных отходов производства атомной энергии.

Проблема ядерных отходов «чрезвычайно важна», заявил на встрече главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Это одна из проблем ядерной энергетики, которой особенно озабочена общественность».

Базовая политика будет пересмотрена впервые с 2015 года. Правительство надеется утвердить изменения к концу марта после общественного обсуждения.

С целью устранения геологических рисков Япония начала процесс выбора места окончательного захоронения с изучения существующих исследований.

原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分地選定に関する閣僚会議で発言する松野博一官房長官（右から２人目）＝１０日午前、首相官邸

フィンランドの使用済み核燃料最終処分場「オンカロ」の地下４５０メートルに下りる坑道＝２０２２年１０月、南西部オルキルオト島

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

атомная энергетика АЭС «Фукусима-1» Jiji Press