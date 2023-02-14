Япония опубликовала проект нового Плана утилизации ядерных отходов

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Токио (Jiji Press) 10 февраля Японское правительство опубликовало проект пересмотра своей основной политики по окончательной утилизации ядерных отходов, в котором чётко прописана его ответственность за этот вопрос.

«Правительство будет действовать как единое целое и ответственно подходить к решению этого вопроса», - говорится в проекте, согласованном ответственными министрами в ходе совещания по выбору места окончательного захоронения токсичных радиоактивных отходов производства атомной энергии.

Проблема ядерных отходов «чрезвычайно важна», заявил на встрече главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Это одна из проблем ядерной энергетики, которой особенно озабочена общественность».

Базовая политика будет пересмотрена впервые с 2015 года. Правительство надеется утвердить изменения к концу марта после общественного обсуждения.

С целью устранения геологических рисков Япония начала процесс выбора места окончательного захоронения с изучения существующих исследований.













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