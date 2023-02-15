По данным правительства Японии, летавшие над Японией воздушные шары предположительно принадлежат Китаю

Новости

Токио, 14 февраля (Jiji Press). Подозрительные воздушные шары, которые были обнаружены в воздушном пространстве Японии, предположительно являются беспилотными воздушными шарами-шпионами из Китая, заявило министерство обороны.

Оно заявило, что правительство потребовало по дипломатическим каналам от Китая разъяснений фактов о воздушных шарах.

Токио также заявил Пекину, что любое нарушение воздушного пространства Японии иностранным беспилотным аэростатом-разведчиком абсолютно неприемлемо.

Министерство сообщило, что подозрительные воздушные шары были в том числе обнаружены над префектурой Кагосима в ноябре 2019 года, над городом Сэндай в июне 2020 года и над префектурой Аомори в сентябре 2021 года.

Министерство добавило, что активизирует свои операции по сбору информации о таких летающих объектах и усилению наблюдения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме