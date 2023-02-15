По данным правительства Японии, летавшие над Японией воздушные шары предположительно принадлежат Китаю
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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Подозрительные воздушные шары, которые были обнаружены в воздушном пространстве Японии, предположительно являются беспилотными воздушными шарами-шпионами из Китая, заявило министерство обороны.
Оно заявило, что правительство потребовало по дипломатическим каналам от Китая разъяснений фактов о воздушных шарах.
Токио также заявил Пекину, что любое нарушение воздушного пространства Японии иностранным беспилотным аэростатом-разведчиком абсолютно неприемлемо.
Министерство сообщило, что подозрительные воздушные шары были в том числе обнаружены над префектурой Кагосима в ноябре 2019 года, над городом Сэндай в июне 2020 года и над префектурой Аомори в сентябре 2021 года.
Министерство добавило, что активизирует свои операции по сбору информации о таких летающих объектах и усилению наблюдения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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