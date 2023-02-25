Япония обеспокоена приостановкой Россией договора СНВ-3

Новости

Токио (Jiji Press). Япония обеспокоена решением России приостановить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях с США, заявил 22 февраля главный секретарь Кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Решение вызывает беспокойство, поскольку ожидалось, что договор СНВ-3 будет способствовать стратегической стабильности отношений между США и Россией и ознаменует прогресс в усилиях по ядерному разоружению, заявил на пресс-конференции высокопоставленный представитель правительства Японии Мацуно.

Так он прокомментировал сделанное во вторник заявление президента России Владимира Путина о том, что его страна приостанавливает участие в Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Мацуно подчеркнул, что Япония будет продолжать прилагать усилия, чтобы заручиться сотрудничеством ядерных держав для достижения мира без ядерного оружия .

Также в среду Ямагути Нацуо, глава Комэйто, младшего партнёра по коалиции с правящей Либерально-демократической партией, раскритиковал заявление Путина. «Решение в одностороннем порядке приостановить действие договора, связанного с сокращением ядерных вооружений, абсолютно неприемлемо», - заявил Ямагути на партийном собрании.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме