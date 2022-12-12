Эксперты-ядерщики возложили цветы в память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
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Хиросима, 11 декабря (Jiji Press). Эксперты, участвовавшие в международном форуме по отказу от ядерного оружия в Хиросиме, посетили Мемориальный парк мира в городе на западе Японии.
Представляя экспертов, ректор Университета префектуры Кумамото Сираиси Такаси и бывший заместитель Генерального секретаря ООН Анджела Кейн возложили цветы к кенотафу жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, которая произошла в конце Второй мировой войны.
Сираиси является председателем двухдневной встречи Международной группы видных деятелей за мир без ядерного оружия (IGEP), которая началась 10 декабря.
Среди участников встречи, посетивших Мемориальный парк мира, была Роуз Геттемюллер, бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности, которая стала первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим ежегодную мемориальную церемонию мира 6 августа в Хиросиме в 2015 году. и специалисты из Китая и России.
Позже эксперты посетили Мемориальный музей мира в Хиросиме.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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