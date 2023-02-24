Японский гражданин приговорён в Китае к 12 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

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Пекин, 23 февраля (Jiji Press). Народный суд промежуточной инстанции города Чанша провинции Хунань, Китай, своим постановлением от 8 февраля приговорил 50-летнего японца к 12 годам тюремного заключения за шпионаж, сообщили источники.

Мужчина был задержан в городе Чанша в июле 2019 года органами национальной безопасности. Подробности его обвинений неизвестны.

Китай ввёл в действие закон против шпионажа в 2014 году. Известно, что с 2015 года в стране было задержано 16 граждан Японии по обвинению в шпионаже или по другим связанным с ним обвинениям.

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