Полиция Японии рассмотрела рекордное количество случаев преследования в 2022 году

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Токио, 2 марта (Jiji Press). Число дел о нарушении закона о навязчивом преследовании, сталкинге, рассмотренных японской полицией в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом выросло на 91 и составило 1028 случаев, что является рекордным показателем с момента вступления закона в силу в 2000 году, показали данные полиции.

897 случаев из общего числа были связаны с актами навязчивого преследования, а число случаев нарушения запретительного судебного приказа составило 131.

Число рассмотренных полицией дел о нарушениях Уголовного кодекса и законов, связанных с навязчивым преследованием, включая случаи, когда преследователи совершили убийство, нанесли телесные повреждения или нарушили постановление о запрете приближаться, выросло на 69 до 1650, увеличиваясь третий год подряд. Самую большую группу правонарушений, 354 случая, оставляют случаи незаконного проникновения в жилище. Было зарегистрировано 10 случаев покушения на убийство и одно убийство.

Количество запросов на консультации в связи с преследованием, полученных полицией по всей стране, сократилось на 3,0% до 19 131.

Число таких консультаций оставалось высоким, хотя этот показатель имеет тенденцию к снижению после пика в 23 079 достигнутого в 2017 году.

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