Бывший эвакуированный еврей снова посещает Кобе спустя 80 лет

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Кобе, 5 марта (Jiji Press). В конце февраля 95-летний еврей вновь посетил город Кобэ на западе Японии, где он, спасаясь от нацистских преследований, временно останавливался 80 лет назад благодаря «визе жизни», которую выдал японский дипломат Сугихара Тиунэ.

Марсель Вейланд неоднократно выражал благодарность жителям Кобэ, поскольку всегда ощущал её. Кокоро кара аригато, «Спасибо от всего сердца!», сказал он им по-японски.

Во время Второй мировой войны Сугихара, тогдашний вице-консул в Каунасе в Литве, выдавал транзитные визы многим евреям вопреки политике Министерства иностранных дел. Вейланд был одним из тех, кто спасся благодаря таким визам.

После того, как нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939 году, семья Вейланда бежала в Литву. Затем семья получила там визы Сугихары и прибыла в порт Цуруга в префектуре Фукуи в центральной Японии через Владивосток в бывшем Советском Союзе.

Весной 1941 года семья переехала в Кобэ и прожила там около полугода, прежде чем уехать в Шанхай.

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