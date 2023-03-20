Японская группа исследователей обнаружила нового клопа-щитника на островах Огасавара

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Японская исследовательская группа обнаружила новый вид клопов-щитников на островах Огасавара, которые являются частью Токио и объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

По словам учёных, новый вид рода плоских клопов, названный Nesoproxius kishimotoi, имеет длину около 3 миллиметров, не летает и не издает запаха, характерного для клопов-щитников. Его японское название – Огасавара сиро хиратакамэмуси. Результаты исследования были опубликованы в Интернете международным академическим журналом ZooKeys.

Исследователи группы, в том числе Симамото Сюсукэ, аспирант Токийского сельскохозяйственного университета, обнаружили неизвестных клопов на островах Титидзима и Ототодзима, входящих в цепь Огасавара, в ходе полевых исследований в 2021-2022 годах. Команда обнаружила, что жуки представляют собой новый вид плоских жуков, после того как микроскопическое исследование показало, что у них есть такие характеристики, как короткие крылья.

По словам команды, возможно, что крылья новых жуков дегенерировали, потому что в полёте их может унести в океан. Известно, что клопы-вонючки испускают запах, чтобы защитить себя, но новый вид не пахнет, говорят учёные.

«Открытие эндемичных видов повышает ценность островов Огасавара как объекта всемирного природного наследия», – сказал Симамото. Он подчеркнул необходимость принятия мер по предотвращению притока чужеродных видов для защиты таких местных видов.

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