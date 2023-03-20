Китайские корабли 16 часов находились в японских водах у островов Сэнкаку

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Наха, преф. Окинава, 18 марта (Jiji Press). Два китайских правительственных корабля покинули японские территориальные воды вокруг островов Сэнкаку в префектуре Окинава на юге Японии днём 17 марта, пробыв там около 16 часов.

Во время вторжения два корабля «Хайцзин» подплыли близко к японскому рыбацкому судну. На управляемые Японией острова в Восточно-Китайском море претендует Китай, который называет их Дяоюйдао.

По данным 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, китайские корабли вошли в японские воды, в том числе в точке к юго-западу от острова Тайсё, входящего в цепь островов Сэнкаку, около 4:25-4:50 утра 17 марта.

Корабли покинули японские воды, в том числе в точке к югу от острова Тайсё, примерно между 20:30 и 21:00.

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