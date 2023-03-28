Япония критикует Россию за её план размещения ядерного оружия в Беларуси

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Токио, 27 марта (Jiji Press). Высокопоставленный представитель правительства Японии раскритиковал Россию за её план размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

«Мы осуждаем этот шаг как то, что приведёт к дальнейшей эскалации ситуации в условиях продолжающегося вторжения России в Украину», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Комментарий Мацуно прозвучал после того, как президент России Владимир Путин обнародовал план в телевизионном интервью, которое транслировалось 25 марта.

«Мы никогда не сможем принять российские угрозы ядерным оружием, не говоря уже об его применении», – сказал Мацуно.

Япония призывает Россию и Беларусь прекратить действия, которые могут усилить напряжённость, сказал Мацуно, добавив, что Токио будет внимательно следить за ситуацией.

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