Компания JR East планирует открыть новую линию в аэропорт Ханэда в 2031 финансовом году

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. сообщила, что она намерена открыть новую железнодорожную линию, соединяющую станцию JR Токио и аэропорт Ханэда в японской столице, в 2031 финансовом году, на два года позже первоначально запланированного 2029 финансового года.

Новая линия позволит пассажирам преодолеть расстояние между вокзалом и аэропортом без пересадки примерно за 18 минут, на существующих линиях это занимает примерно 30 минут.

Строительство новой линии аэропорта начнётся в июне. На 12,4-километровом участке между аэропортом и районом возле станции JR Тамати будет построен туннель, также будут отремонтированы существующие объекты, такие как эстакады,.

Новая станция будет построена в подземной зоне между Терминалом 1 и Терминалом 2 аэропорта.

Стоимость проекта оценивается примерно в 280 миллиардов йен.

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