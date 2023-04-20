Япония и США договорились укреплять сотрудничество по соглашению по Индо-Тихоокеанской экономической основе для процветания (IPEF)
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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Министр торговли Японии Нисимура Ясутоси и торговый представитель США Кэтрин Тай договорились о более тесном сотрудничестве для достижения соглашения по предполагаемой Индо-Тихоокеанской экономической основе для процветания (IPEF).
«Я хочу, чтобы Япония и Соединённые Штаты возглавили усилия по созданию надежных цепочек поставок между странами-единомышленниками», – сказал Нисимура в начале встречи с Тай в Токио.
По словам Тай, за последние два года две страны тесно сотрудничали в области создания цепочек поставок, устойчивой торговли и инклюзивного роста.
В рамках IPEF, экономического блока 14 стран, включая Японию и США, будут установлены основные правила в четырёх областях торговли, цепочек поставок, чистой экономики, налогообложения и борьбы с коррупцией, чтобы исправить чрезмерную зависимость от китайской экономики.
Токио и Вашингтон стремятся реализовать соглашение по крайней мере в одной из четырёх областей до встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в конце мая, которая будет организована Соединёнными Штатами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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