Морская ветроэнергетика будет распространяться на ИЭЗ = Правительство принимает решение о новом базовом морском плане

Политика Экономика Общество

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Токио, 28 апреля (Jiji Press) -- На заседании кабинета министров 28 апреля правительство Японии приняло решение о новом базовом морском плане, который будет определять морскую политику страны на ближайшие пять лет.

В плане четко указано, что будет разработано законодательство, которое позволит расширить строительство морских ветроэнергетических установок в исключительной экономической зоне, окружающей территориальные воды. Его цель – «построить устойчивый океан» с использованием морской ветроэнергетики в качестве козыря для реализации декарбонизированного общества.

В настоящее время такие объекты могут быть построены только в пределах территориальных вод, простирающихся на расстояние до 12 морских миль от побережья.

В новом плане поставлена цель увеличить производство энергии морского ветра до 30-45 гигаватт к 2040 году. Основное внимание будет уделено внедрению плавучих ветряных турбин, в которых оборудование для производства энергии устанавливается на фундаменте, плавающем в море, а также ускоренному развитию электросетей и других объектов.

Перед принятием плана состоялось заседание правительственного штаба по океанической политике, возглавляемого премьер-министром Кисидой Фумио.

 

総合海洋政策本部の会合で発言する岸田文雄首相（右）。左は谷公一海洋政策担当相＝２８日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.] 

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