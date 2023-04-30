Морская ветроэнергетика будет распространяться на ИЭЗ = Правительство принимает решение о новом базовом морском плане
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Токио, 28 апреля (Jiji Press) -- На заседании кабинета министров 28 апреля правительство Японии приняло решение о новом базовом морском плане, который будет определять морскую политику страны на ближайшие пять лет.
В плане четко указано, что будет разработано законодательство, которое позволит расширить строительство морских ветроэнергетических установок в исключительной экономической зоне, окружающей территориальные воды. Его цель – «построить устойчивый океан» с использованием морской ветроэнергетики в качестве козыря для реализации декарбонизированного общества.
В настоящее время такие объекты могут быть построены только в пределах территориальных вод, простирающихся на расстояние до 12 морских миль от побережья.
В новом плане поставлена цель увеличить производство энергии морского ветра до 30-45 гигаватт к 2040 году. Основное внимание будет уделено внедрению плавучих ветряных турбин, в которых оборудование для производства энергии устанавливается на фундаменте, плавающем в море, а также ускоренному развитию электросетей и других объектов.
Перед принятием плана состоялось заседание правительственного штаба по океанической политике, возглавляемого премьер-министром Кисидой Фумио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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