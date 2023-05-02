Каждый третий учитель средних классов подвержен риску смерти от переутомления
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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Опрос, проведённый министерством образования, показал, что в 2022 финансовом году более 30% учителей средних классов в японских школах работали не менее 60 часов в неделю, что является предпосылкой для “кароси”, смерти от переутомления.
Хотя доля таких учителей снизилась с 57,7%, зафиксированных в предыдущем опросе в 2016 финансовом году, до 36,6%, министерство считает, что этот показатель по-прежнему слишком высок и необходимо принять меры для улучшения ситуации.
Доля учителей начальной школы, которые работали 60 и более часов в неделю, также снизилась с 33,4% до 14,2%.
Согласно критериям, установленным министерством, смерть учителя, работавшего 60 и более часов в неделю в течение двух месяцев подряд может быть признана смертью от переутомления, что даёт родственникам умершего право на выплату компенсации.
Центральный совет по образованию, который консультирует министра образования, рассмотрит меры по сокращению рабочего времени учителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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