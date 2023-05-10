Япония и Франция ускорят переговоры об оборонном сотрудничестве
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Токио, 9 мая (Jiji Press). Правительства Японии и Франции договорились ускорить переговоры на рабочем уровне для дальнейшего расширения своего дипломатического и оборонного сотрудничества.
Обе стороны рассмотрят возможность заключения двустороннего соглашения о взаимном доступе (RAA), чтобы позволить Силам самообороны Японии и французским военным беспрепятственно проводить совместные учения.
Япония и Франция пришли к консенсусу на онлайн-встрече министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два».
В ней приняли участие министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и министр обороны Хамада Ясукадзу, а также министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.
Это была седьмая встреча в формате «два плюс два» между двумя странами и первая с января прошлого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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