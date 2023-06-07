Глобальная битва за СПГ продолжается: Японская белая книга

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Токио, 6 июня (Jiji Press) - Глобальная битва за сжиженный природный газ, вызванная вторжением России в Украину, не закончится быстро, а скорее затянется, говорится во вторник в докладе японского правительства.

В ежегодной “Белой книге по энергетике”, принятой на заседании кабинета министров, правительство заявило, что структура спроса и предложения на рынке природного газа резко изменилась после того, как Европа увеличила импорт СПГ после российской агрессии.

Европейские страны, закупавшие природный газ по трубопроводам из России, перешли на массовый импорт СПГ из США после того, как Россия начала нападение на Украину. Это, однако, вызвало дефицит поставок в азиатских странах, которые до российской агрессии были основными импортерами американского СПГ.

Поскольку мощности по производству СПГ не смогли удовлетворить резкий рост спроса, цены на СПГ могут вернуться к уровню до украинской войны не ранее 2030 года, говорится в докладе.

СПГ используется как топливо для производства тепловой энергии и как материал для городского газа. По состоянию на декабрь 2022 года тарифы на электроэнергию и городской газ для населения в Японии были примерно на 30 и 40 процентов соответственно выше, чем годом ранее.

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