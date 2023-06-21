При попадании в аварию смертность велосипедистов без шлемов в 2,4 раза выше, чем у тех, кто носил шлем

Новости

Токио, 20 июня (Jiji Press). Уровень смертности велосипедистов, которые не носили шлемы во время аварий в 2013-2022 годах в Японии, был примерно в 2,4 раза выше, чем среди тех, кто был в шлемах, как сообщает правительственный доклад.

В Японии начали рекомендовать всем велосипедистам носить шлемы в апреле этого года.

В правительственной Белой книге говорится, что общее количество смертельных и серьёзных дорожно-транспортных происшествий в 2022 году снизилось примерно на 40% по сравнению с 2013 годом, в то время как число несчастных случаев, связанных с велосипедами, снижается медленнее, оно сократилось примерно на 30%.

В официальном документе подчеркивается важность ношения шлемов, отмечая, что в период с 2018 по 2022 год на травмы головы приходилось 55,7% причин смерти в велосипедных авариях.

В последние годы растёт число велосипедных аварий, вызванных пьяными велосипедистами: в 2022 году было зарегистрировано 289 случаев.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме