В Японии сдача домашних заданий, созданных искусственным интеллектом, может быть расценена как списывание

Новости

Токио, 22 июня (Jiji Press). Министерство образования Японии рассматривает возможность включения в свой проект руководства по ChatGPT и другим генеративным инструментам искусственного интеллекта упоминания о том, что сдача школьных заданий, созданных с помощью ИИ, будет считаться списыванием, как стало известно 22 июня.

Министерство объявило, что оно разработает руководство по использованию генеративного ИИ в школах до того, как начальные, неполные средние и старшие классы назначат учащимся домашние задания на летние каникулы. Выслушав мнение экспертов по этому вопросу, министерство официально подготовит и объявит руководящие принципы.

В соответствии с проектом руководящих принципов министерство планирует заявить, что акт, когда учащиеся превращают школьные задания, полностью созданные с помощью инструментов ИИ, в свои собственные эссе или работу, будет считаться списыванием.

Министерство также рассматривает возможность упоминания в руководящих принципах того, что учащиеся должны будут применять соответствующие методы цитирования, чтобы выделять любые части своей школьной работы, созданные с помощью инструментов генеративного ИИ.

В качестве примера обстоятельств, когда использование генеративных инструментов искусственного интеллекта считается уместным, министерство планирует разрешить студентам использование таких инструментов для внесения недостающих точек зрения в обсуждениях.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме