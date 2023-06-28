Итикава Энносукэ арестован по подозрению в пособничестве самоубийству матери

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Токио, 27 июня (Jiji Press). Японская полиция арестовала актера театра кабуки Итикава Энносукэ IV по подозрению в том, что он помог своей 75-летней матери совершить самоубийство в их доме в Токио.

Столичное полицейское управление Токио подозревает, что 47-летний Итикава и его семья обсуждали совместную смерть и что он собирался последовать за своими родителями и покончить с собой.

На допросе в полиции перед арестом Итикава сказал, что он договорился с отцом и матерью о совместном самоубийстве и что семья решила принять снотворное, чтобы умереть как можно безболезненнее, сообщает полицейское управление Токио.

Считается, что Итикава надел пластиковые пакеты на головы своих родителей после того, как они приняли снотворное. По его словам, он старался дать им легко умереть.

Он был арестован по подозрению в том, что якобы помог своей матери совершить самоубийство, передав ей снотворное в их доме в период с 17:00 17 мая до 10:00 следующего дня. Согласно результатам вскрытия, мать умерла от отравления психотропными препаратами.

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