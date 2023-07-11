Во многих частях Японии температура достигала 35 градусов

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Токио, 10 июля (Jiji Press). 10 июля температура достигла 35 градусов по Цельсию или выше в восточной, центральной и юго-западной Японии, в том числе в Оцуки, где этим летом был зарегистрирован самый высокий показатель среди всех муниципалитетов.

В Оцуки, префектура Яманаси, центральная Япония, температура достигла 38,7 градуса, а в Сано, префектура Тотиги, восточная Япония, и Сайтама, к северу от японской столицы, зарегистрированные температуры составили 38,3 градуса и 38,0 градуса соответственно, как сообщает Метеорологическое агентство.

В центре Токио ртутный столбик впервые этим летом поднялся выше 35 градусов, а в районе Тиёда достиг 36,5 градуса.

Высокие температуры в регионе Канто-Косин были вызваны солнечной погодой, а также теплым воздухом, обтекающим края тихоокеанской системы высокого давления.

Жаркие температуры, как полагают, также были вызваны так называемым эффектом фена, при котором влажный воздух становится более горячим после пересечения гор.

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