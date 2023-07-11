Во многих частях Японии температура достигала 35 градусов
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 10 июля (Jiji Press). 10 июля температура достигла 35 градусов по Цельсию или выше в восточной, центральной и юго-западной Японии, в том числе в Оцуки, где этим летом был зарегистрирован самый высокий показатель среди всех муниципалитетов.
В Оцуки, префектура Яманаси, центральная Япония, температура достигла 38,7 градуса, а в Сано, префектура Тотиги, восточная Япония, и Сайтама, к северу от японской столицы, зарегистрированные температуры составили 38,3 градуса и 38,0 градуса соответственно, как сообщает Метеорологическое агентство.
В центре Токио ртутный столбик впервые этим летом поднялся выше 35 градусов, а в районе Тиёда достиг 36,5 градуса.
Высокие температуры в регионе Канто-Косин были вызваны солнечной погодой, а также теплым воздухом, обтекающим края тихоокеанской системы высокого давления.
Жаркие температуры, как полагают, также были вызваны так называемым эффектом фена, при котором влажный воздух становится более горячим после пересечения гор.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сё:сё (Малая жара)
- [Видео] Полицейские собаки в Японии работают даже в летнюю жару
- Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфунов
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий