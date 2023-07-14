Представители полиции из Украины посетили Фукусиму для обучения идентификации тел

Новости

Фукусима, 13 июля (Jiji Press). Высокопоставленные чиновники Национальной полиции Украины посетили префектуру Фукусима в Японии, чтобы ознакомиться с методами и опытом проведения идентификации тел.

Десять официальных лиц посетили эту северо-восточную префектуру, чтобы узнать, как её полицейское управление справлялось с последствиями крупного землетрясения и цунами в марте 2011 года. Украинские власти сталкиваются с трудностями в идентификации жертв российского вторжения в их страну.

Утром официальные лица посетили начальную школу Укэдо, сохранившееся пострадавшее от стихийного бедствия здание в городе Намиэ. От Ёсиды Хиромити, начальника отдела реагирования на стихийные бедствия полиции префектуры Фукусима, они узнали о цунами и последовавших за ним авариях на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., а также о деятельности полиции префектуры в то время.

Во второй половине дня они посетили лабораторию судебно-медицинской экспертизы полиции Фукусимы, чтобы послушать лекцию исследователя, специализирующегося на анализе ДНК, о том, как идентифицировать трупы в плохом состоянии из-за разложения и повреждений.

«Я чувствовал, что (украинские официальные лица) должны участвовать в деятельности полиции в суровых условиях, потому что они выражали сочувствие, когда мы объяснили ситуацию во время катастрофы, – сказал Абэ Кацуя, старший сотрудник отдела уголовных расследований полиции Фукусимы, который возглавил поездку украинских чиновников. – Я, как коллега-полицейский, хочу помочь им, поделившись опытом и методами вскрытия».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме