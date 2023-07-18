В Японии в кинотеатрах начался показ нового фильма Миядзаки Хаяо

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Токио, 14 июля (Jiji Press). После десятилетнего перерыва Миядзаки Хаяо демонстрирует новый полнометражный фильм, который называется «Как вам живётся?».

Снятый Миядзаки по собственному сценарию фильм Studio Ghibli Inc. рассказывает о мальчике во время Второй мировой войны, который потерял свою мать и попадает в ряд приключений в ходе путешествия в другой мир в сопровождении странной голубой цапли.

Премьера долгожданного фильма состоялась без трейлера, рекламы и какой-либо другой предварительной информации, был выпущен единственный постер и было известно, что это оригинальная история Миядзаки, название для которой позаимствовано из книги японского детского писателя Ёсино Гэндзабуро.

Главного героя озвучивает молодой актёр Сантоки Сома, среди других актёров озвучивания – Суда Масаки и Сибасаки Ко. Музыку сочинил Хисаиси Дзё, заглавную песню записал музыкант Ёнэдзу Кэнси.

После выхода своей предыдущей работы «Ветер крепчает» в 2013 году Миядзаки объявил о своём уходе из производства полнометражных фильмов, но позже отказался от этого заявления.

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