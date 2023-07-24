На востоке и северо-востоке Японии закончился сезон дождей

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Токио, 22 июля (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство сообщило, что сезон дождей в восточном регионе Канто-Косин и северо-восточном регионе Тохоку в этом году, похоже, закончился.

Конец сезона дождей в регионе Канто-Косин, в который входит Токио, наступил на три дня позже, чем обычно, и на один день раньше, чем в прошлом году.

В Тохоку сезон закончился на два дня раньше обычного в южной части и на шесть дней раньше в северной части. Агентству не удалось определить окончание там прошлогоднего сезона дождей.

Кюсю на юго-западе Японии в настоящее время является единственным регионом, где не объявлено окончание сезона дождей в этом году.

Начало сезона дождей было объявлено 8 июня в Канто-Косин и 11 июня в Тохоку.

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