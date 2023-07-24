На востоке и северо-востоке Японии закончился сезон дождей
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 июля (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство сообщило, что сезон дождей в восточном регионе Канто-Косин и северо-восточном регионе Тохоку в этом году, похоже, закончился.
Конец сезона дождей в регионе Канто-Косин, в который входит Токио, наступил на три дня позже, чем обычно, и на один день раньше, чем в прошлом году.
В Тохоку сезон закончился на два дня раньше обычного в южной части и на шесть дней раньше в северной части. Агентству не удалось определить окончание там прошлогоднего сезона дождей.
Кюсю на юго-западе Японии в настоящее время является единственным регионом, где не объявлено окончание сезона дождей в этом году.
Начало сезона дождей было объявлено 8 июня в Канто-Косин и 11 июня в Тохоку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 24 сезона традиционного японского солнечного календаря: Сё:сё (Малая жара)
- [Видео] Полицейские собаки в Японии работают даже в летнюю жару
- Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфунов
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий