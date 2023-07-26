Окано может стать следующим заместителем министра иностранных дел Японии

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Токио, 25 июля (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность назначения Окано Масатака, 59 лет, помощника генерального секретаря кабинета, следующим заместителем министра иностранных дел, который сменит 62-летнего Мори Такэо, сообщили правительственные источники.

Ожидается, что назначение, которое вскоре будет официально оформлено на заседании кабинета министров, вступит в силу в августе.

Окано, поступивший в министерство иностранных дел в 1987 году, занимал такие должности, как генеральный директор международно-правового управления министерства и генеральный директор управления внешней политики, а в сентябре 2022 года стал помощником генерального секретаря кабинета министров по иностранным делам.

Он также является заместителем главы Секретариата национальной безопасности.

Правительство, очевидно, стремится укрепить сотрудничество с канцелярией премьер-министра, назначив Окано, отвечающего за дипломатию при премьер-министре Кисиде Фумио, на высший бюрократический пост в министерстве иностранных дел.

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