Предотвратимый рак: Япония терпит экономическое бремя в 1 трлн йен – оценка Национального центра исследований рака и других источников за 2003 год
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Токио, 1 августа (Jiji Press) -- По состоянию на 2015 год, Япония понесла расходы около 1 трлн. йен, связанные с предотвратимыми раковыми заболеваниями, такими как курение, согласно оценке, проведенной группой исследователей, включая Национальный онкологический центр.
Общее экономическое бремя рака для японского общества составило 2 859,7 млрд. йен. Из этой суммы, 1024 млрд. йен приходится на предотвратимые онкологические заболевания, разделенные на 673,8 млрд. йен для мужчин и 350,2 млрд. йен для женщин.
Для оценки затрат, связанных с онкологическими заболеваниями, специалисты суммировали медицинские расходы и потери из-за смертей и заболеваний на основе данных о количестве больных по состоянию на 2015 год.
Исследование также показало, что рак желудка обусловил расходы в 139,3 млрд йен у мужчин и 72,8 млрд йен у женщин, что делает его самым тяжелым бременем независимо от пола. На втором месте среди мужчин - рак легких (127,6 млрд. йен) и у женщин - рак шейки матки (64 млрд. йен).
Среди факторов риска инфекции на первом месте - расходы в размере 478,8 млрд. йен, включая 211 млрд. йен на рак желудка, связанный с Helicobacter pylori, и 64 млрд. йен на рак шейки матки, вызванный вирусом папилломы человека (ВПЧ).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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