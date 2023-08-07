Новость о женитьбе фигуриста Ханю Юдзуру вызвала ажиотаж среди поклонников

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Токио, 5 августа (Jiji Press). Звезда японского фигурного катания Юдзуру Ханю объявил о своей женитьбе в социальных сетях, вызвав волну комментариев из Японии и из-за её пределов с поздравлениями двукратного олимпийского чемпиона.

Ханю, который стал профессиональным фигуристом в июле прошлого года, уйдя из спортивных соревнований, поздно вечером 4 августа сообщил в социальных сетях, что женится. «Я потрачу всю свою жизнь на дальнейшее улучшение своего катания и рост, продолжая усердно работать», – сказал он.

В социальных сетях официальный японский аккаунт Международного олимпийского комитета прокомментировал: «Поздравляем вас с браком».

Среди тех, кто поздравил 28-летнего культового фигуриста, были японская фигуристка Кихира и американский фигурист Илья Малинин.

Несколько СМИ в Китае, где много поклонников Ханю, сообщили о его женитьбе как о важной новости.

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