Перенос американской базы в Хэноко: Верховный суд подтверждает поражение Окинавы и законность корректирующего распоряжения правительства для продолжения строительства

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Токио, 4 сентября (Jiji Press) - Верховный суд Японии подтвердил решение суда низшей инстанции, вынесенное против правительства префектуры Окинава в связи с переносом американской военной базы на территорию самой южной префектуры.

Первая малая коллегия Верховного суда Японии поддержала решение, принятое в марте этого года отделением Высшего суда Фукуока в городе Наха, согласно которому министр по земельным ресурсам обязал префектуру Окинава утвердить изменения в проекте строительства базы.

Решение председательствующего судьи Ока Масааки может помочь ускорить работы по передислокации, поскольку требует от правительства префектуры утвердить изменения в проекте.

В 2020 году Окинавское оборонное бюро Министерства обороны подало заявку на внесение изменений в план строительства после обнаружения мягкого грунта в прибрежном районе Хэноко в окинавском городе Наго, предназначенного для проведения работ по захоронению отходов.

Работы на полигоне являются частью плана японского правительства по передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма в окинавском городе Гинован на место, которое будет построено в районе Хэноко.

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