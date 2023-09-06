Япония протестует против китайской карты с островами Сэнкаку

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Токио, 5 сентября (Jiji Press). Япония по дипломатическим каналам выразила решительный протест Китаю в связи с новой картой, опубликованной Пекином в прошлом месяце, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Япония призвала Китай аннулировать карту, поскольку её описание основано на односторонних претензиях Китая на острова Сэнкаку в префектуре Окинава на юге Японии, заявил Мацуно на пресс-конференции.

На карте Сэнкаку указаны как острова Дяоюйдао (китайское название островов). На находящиеся под управлением Японии острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море претендует Пекин.

Острова «бесспорно являются неотъемлемой частью японской территории как исторически, так и согласно международному праву», – сказал Мацуно.

Япония «отвечает спокойно и решительно, основываясь на своей политике твёрдо стоять на защите жизни и имущества людей, а также суши, морей и воздушного пространства страны», – сказал он.

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