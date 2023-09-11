Лидеры «Большой двадцатки» приняли декларацию против применения силы

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Нью-Дели, 9 сентября (Jiji Press). Лидеры стран «Большой двадцатки» стран с развитой и развивающейся экономикой приняли совместную декларацию, демонстрирующую их несогласие с применением силы для захвата территорий, избегая при этом прямого осуждения России за её вторжение в Украину.

«Все государства должны воздерживаться от угрозы силой или её применения в целях приобретения территорий в нарушение территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства», – заявили лидеры «Большой двадцатки» в декларации, принятой в первый день их двухдневной встречи в индийской столице Нью-Дели.

Учитывая угрозу применения ядерного оружия со стороны России, в заявлении лидеров указано, что «применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы».

Лидеры также призвали к полной реализации зернового соглашения с Украиной, из которого вышла Россия.

Тем не менее, в декларации не было прямой критики России в отношении её агрессии против Украины.

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