Лидеры «Большой двадцатки» приняли декларацию против применения силы
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Нью-Дели, 9 сентября (Jiji Press). Лидеры стран «Большой двадцатки» стран с развитой и развивающейся экономикой приняли совместную декларацию, демонстрирующую их несогласие с применением силы для захвата территорий, избегая при этом прямого осуждения России за её вторжение в Украину.
«Все государства должны воздерживаться от угрозы силой или её применения в целях приобретения территорий в нарушение территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства», – заявили лидеры «Большой двадцатки» в декларации, принятой в первый день их двухдневной встречи в индийской столице Нью-Дели.
Учитывая угрозу применения ядерного оружия со стороны России, в заявлении лидеров указано, что «применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы».
Лидеры также призвали к полной реализации зернового соглашения с Украиной, из которого вышла Россия.
Тем не менее, в декларации не было прямой критики России в отношении её агрессии против Украины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]