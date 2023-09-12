Арестованный депутат внёс парламентский запрос по просьбе предполагаемого взяткодателя
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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Арестованный японский депутат Акимото Масатоси задал в парламенте вопрос по просьбе компании Japan Wind Development Co., бывший президент которой предположительно подкупил его, сообщили источники.
Окружная прокуратура Токио считает, что Акимото добавил вопрос, касающийся вод префектуры Аомори, в пользу токийской компании, которая намеревалась начать проект по производству морской ветровой энергии в заливе Муцу в этой префектуре на северо-востоке Японии.
25 февраля 2019 года администрация префектуры Аомори уведомила компанию о своём решении о том, что запуск морского ветроэнергетического проекта в части залива Муцу затруднён, поскольку это может повлиять на подготовку Морских сил самообороны и авиационные приборы.
Два дня спустя Акимото сообщил на заседании парламента, что, согласно информированным источникам, он узнал о тревожной ситуации в Аомори.
По его словам, он сообщил парламенту, что задаст дополнительный вопрос и попросил сотрудников Министерства обороны прийти и объясниться.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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