В новое правительство Кисиды войдут пять женщин
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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио решил включить пять женщин в свой новый кабинет, который появится после перестановок 13 сентября, что является самым высоким показателем за всё время, сообщили источники.
В результате перестановок кабинета Кисиды и руководства правящей Либерально-демократической партии бывший министр юстиции Камикава Йоко (70 лет) будет назначена министром иностранных дел.
К ней присоединятся новички в кабинете министров – Цутия Синако (71 год), которая станет министром восстановления после стихийного бедствия, Джими Ханако (47 лет), которая будет занимать пост министра регионального возрождения, и Като Аюко (44 года), которая будет министром по политике, связанной с детьми.
Ожидается, что 62-летняя Такаити Санаэ останется министром экономической безопасности.
На многих ключевых постах останутся те же люди – генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу (60 лет) и министр экономики, торговли и промышленности Нисимура Ясутоси (60 лет) будут продолжать выполнять те же обязанности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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