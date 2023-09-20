В Японии цены на землю в регионах выросли впервые за 31 год
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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Средние цены на обычную землю и землю под жильё в регионах Японии на 1 июля этого года выросли впервые за 31 год, сообщило министерство земель.
Годовой рост отражает восстановление спроса на жилую и коммерческую землю, в основном в городских районах, после кризиса Covid-19.
Общие цены на землю в Японии выросли в среднем на 1,0%, увеличиваясь второй год подряд.
В среднем по стране цены на жилую землю выросли на 0,7%, при этом спрос на жильё растёт и в пригородах благодаря диверсификации образа жизни после распространения удалённой работы.
Цены на коммерческую землю выросли на 1,5%, поскольку спрос на землю для открытия магазинов восстановился, главным образом, в торговых и туристических районах, которые привлекли больше людей после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Этому также способствовал высокий спрос на землю под офисы и развитие кондоминиумов в городских центрах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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