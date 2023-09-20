Два японских исследователя получили премию за наиболее цитируемые работы 2023 года
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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Японские исследователи Янагисава Масаси и Катаока Кадзунори включены в список 23 исследователей мирового уровня, названных Clarivate PLC лауреатами цитирования на 2023 год, сообщил международный поставщик информации.
Янагисава, 63 года, был выбран в категории физиологии и медицины, а Катаока, 72 года, – в категории химии.
Clarivate называет исследователей лауреатами цитирования, если они добились научных достижений уровня Нобелевской премии и их статьи часто цитируются. Лауреаты цитирования часто получают Нобелевскую премию.
Янагисава, директор Международного института интегративной медицины сна при Университете Цукуба в префектуре Ибараки, внёс свой вклад в выяснение механизма сна и пробуждения, открыв вещество орексин, способствующее бодрствованию.
Катаока, генеральный директор Инновационного центра наномедицины при Институте промышленного развития Кавасаки в префектуре Канагава, разработал метод доставки лекарств и генов, нацеленных только на определённые клетки, такие как раковые, путем объединения их со специальными молекулами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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