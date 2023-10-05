Префектура Сайтама впервые в Японии подготовит указ, запрещающий оставлять детей одних дома

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Сайтама, 4 октября (Jiji Press). Префектура Сайтама, как ожидается, станет первой в Японии, где будет принято постановление, которое квалифицирует оставление детей одних дома как жестокое обращение.

4 октября члены ассамблеи префектуры Сайтама от Либерально-демократической партии представили законопроект о пересмотре существующего постановления о запрете злоупотреблений.

Пересмотренное постановление будет единообразно запрещать родителям выходить на улицу, оставляя детей в возрасте от третьего класса начальной школы и младше одних в своих домах, машинах или где-либо еще.

Что касается четверо-шестиклассников, родители будут обязаны прилагать усилия, чтобы не оставлять их одних дома или где-либо ещё.

Жители префектуры будут обязаны сообщать, если обнаружат таких оставленных детей.

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