В Японии задерживается принятие законодательства о вспомогательных репродуктивных технологиях

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Работа в Японии по разработке правовой базы для вспомогательных репродуктивных технологий, в рамках которых ребёнок рождается с использованием спермы или яйцеклетки третьего лица, не привела к существенному прогрессу.

В нынешней ситуации детям, рождённым в результате лечения бесплодия, не гарантируется право знать своих биологических родителей, что делает практически невозможным экстракорпоральное оплодотворение с использованием спермы или яйцеклетки третьего лица.

Хотя усилия по достижению консенсуса зашли в тупик по таким вопросам, как кто должен иметь право на вспомогательные репродуктивные технологии и следует ли разрешать суррогатное рождение, все чаще звучат призывы к скорейшему принятию соответствующего законодательства.

В декабре 2020 года был принят специальный закон, относящийся к Гражданскому кодексу и регулирующий родительские отношения для детей, рождённых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Но детали, в том числе гарантии права таких детей знать своих отцов или матерей и регулирование посредничества при донорстве спермы и яйцеклеток, были отодвинуты на второй план.

Дополнительное положение к специальному закону гласит, что правовые меры по этим вопросам будут приняты примерно через два года. Надведомственная группа законодателей, которая вела обсуждения по этим вопросам, стремилась создать необходимую правовую базу во время внеочередной сессии парламента страны осенью 2022 года.

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