Американские разведывательные дроны будут переведены из Кагосимы на Окинаву
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Токио, 5 октября (Jiji Press). Правительства Японии и США рассматривают возможность перебазирования американских разведывательных дронов MQ-9 Reaper, временно дислоцированных в префектуре Кагосима, в префектуру Окинава, сообщили информированные источники.
Ожидается, что беспилотные летательные аппараты будут переброшены с авиабазы Морских сил самообороны Японии в Каное, Кагосима, на американскую авиабазу Кадэна на Окинаве уже в ноябре.
Этот шаг является частью усилий по усилению наблюдения вокруг цепи островов Нансэй, состоящей из островков Кагосима и Окинава на юго-западе Японии, где китайские военные корабли активизируют свою деятельность.
Восемь MQ-9 Reaper размещены на базе Каноя сроком на один год с ноября прошлого года. В их операционном подразделении работает около 200 человек.
Один из восьми самолётов отклонился от взлётно-посадочной полосы во время приземления в августе этого года, что привело к остановке полётов MQ-9. По данным Министерства обороны Японии, полёты были возобновлены 5 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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