Два корабля береговой охраны Китая находились в водах Японии на протяжении 25 часов

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Наха, префектура Окинава, 17 октября (Jiji Press). Два корабля китайской береговой охраны находились в территориальных водах Японии у островов Сэнкаку около 25 часов, покинув их 17 октября.

16 октября корабли «Хайцзин» вошли в воды Японии у островов Восточно-Китайского моря и попытались приблизиться к японскому рыболовному судну.

Это было 26-е вторжение китайского правительственного судна в японские воды у островов префектуры Окинава в этом году и первое с 9 октября.

Два китайских корабля вошли в японские воды к юго-востоку от Минамикодзимы в цепи Сэнкаку примерно с полудня до 12:05 16 октября, следуя за японским рыболовным судном, и покинули воды к югу от острова примерно с 12:50 до 12:55 во вторник, согласно данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, Окинава.

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