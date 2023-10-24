Лидеры Японии и Китая отмечают 45-летие заключения мирного договора

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Токио, 23 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и премьер-министр Китая Ли Цян обменялись посланиями, посвящёнными 45-летию вступления в силу договора о мире и дружбе между их странами.

В своём послании Кисида выразил готовность способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

«Столкнувшись с рядом проблем и проблем, Япония и Китай должны работать над построением конструктивных и стабильных отношений», – сказал он.

Ли сказал, что Пекин будет стремиться строить китайско-японские отношения, отвечающие потребностям новой эпохи.

Послания были зачитаны на памятной церемонии, состоявшейся в токийском отеле.

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