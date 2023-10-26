Япония и Дания договорились сотрудничать для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона

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Токио, 25 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и премьер-министр Дании Метте Фредериксен договорились работать вместе над созданием свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кисида и Фредериксен также приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства между своими странами. Это было первое совместное заявление лидеров двух стран после заявления, опубликованного в 2014 году.

На совместной пресс-конференции с Кисидой Фредериксен указала на необходимость сотрудничества в сфере экономической безопасности, очевидно, имея в виду Китай.

По её словам, безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Европы тесно связаны.

На встрече в канцелярии премьер-министра два лидера подтвердили тесное сотрудничество в целях улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа в условиях эскалации конфликта между Израилем и исламистской боевой группировкой ХАМАС, которая управляет палестинской территорией.

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