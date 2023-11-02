Министр иностранных дел Японии посетит Израиль и Иорданию 2 ноября

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Токио, 1 ноября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко заявила, что посетит Израиль и Иорданию со 2 по 5 ноября.

Объявляя график своей поездки на пресс-конференции 31 октября, Камикава заявила, что надеется продолжить дипломатические усилия по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и скорейшему урегулированию ситуации в регионе, обеспечивая при этом безопасность японских граждан, которые остаются в этом районе.

Это будет первый визит в Израиль члена кабинета министров Японии с тех пор, как исламская группировка ХАМАС, которая фактически управляет сектором Газа, напала на Израиль.

Камикава планирует встретиться с высшими правительственными деятелями, такими как министры иностранных дел Израиля и Иордании. Япония также работает над организацией переговоров между Камикавой и ключевыми должностными лицами Палестинской автономии.

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