Главы внешнеполитических ведомств Японии и Иордании договорились сотрудничать по вопросу Газы
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Токио, 5 ноября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади встретились в Иордании и договорились работать вместе над улучшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Во время встречи 4 ноября Камикава и Сафади также подтвердили, что они будут работать над временным прекращением огня в конфликте между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС, которая фактически контролирует сектор Газа.
Камикава от лица своей страны выразила благодарность за сотрудничество Иордании в эвакуации японских граждан из Израиля. В ответ Сафади заявил, что Иордания не пощадит сил для сотрудничества ради обеспечения безопасности японских граждан.
После встречи Камикава посетила местную базу Сил самообороны Японии, где члены сил находятся в режиме ожидания для перевозки японских граждан.
Министр также посетила штаб-квартиру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Аммане и встретилась со студентами из Газы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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