Прокуроры утверждают, что обвиняемый в поджоге KyoAni способен нести полную ответственность
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Киото, 6 ноября (Jiji Press). Японская прокуратура подтвердила, что человек, обвиняемый в поджоге студии Kyoto Animation Co. в 2019 году, был достаточно компетентен, чтобы нести полную ответственность за инцидент, в результате которого погибли 36 человек и еще 32 человека получили ранения.
Прокуроры высказали свою точку зрения во время промежуточных прений на слушаниях по делу Аобы Синдзи в окружном суде Киото.
Защита утверждала, что 45-летний Аоба имел проблемы с психическим здоровьем и поэтому не может нести ответственность за нападение.
Ожидается, что судьи и народные заседатели вскоре начнут обсуждения за закрытыми дверями, чтобы определить, несёт ли Аоба, которому предъявлены обвинения в убийстве и других преступлениях, уголовную ответственность и если да, то в какой степени.
На слушаниях 6 ноября прокуроры заявили, что преступление можно соотнести с личностью Аобы и что невозможно сказать, что у него ограниченные возможности нести ответственность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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