Бывший член Красной армии Японии Вако умер в тюрьме в возрасте 75 лет

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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Бывший член японской Красной армии Вако Харуо, приговорённый к пожизненному заключению за участие в захвате этой воинствующей коммунистической группировкой иностранных посольств за рубежом в 1970-х годах, умер во время отбывания наказания, сообщили источники. Ему было 75 лет.

Вако, уроженец префектуры Мияги, был задержан в Ливане после участия в инцидентах. После депортации из Ливана он был арестован и приговорён в Японии в 2000 году.

Согласно окончательному решению, Вако и другие члены захватили посольство Франции в Гааге, Нидерланды, в сентябре 1974 года.

В августе 1975 года он захватил сотрудников посольства США в Куала-Лумпуре, Малайзия, и освободил задержанных членов Красной Армии.

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