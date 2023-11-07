Бывший член Красной армии Японии Вако умер в тюрьме в возрасте 75 лет
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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Бывший член японской Красной армии Вако Харуо, приговорённый к пожизненному заключению за участие в захвате этой воинствующей коммунистической группировкой иностранных посольств за рубежом в 1970-х годах, умер во время отбывания наказания, сообщили источники. Ему было 75 лет.
Вако, уроженец префектуры Мияги, был задержан в Ливане после участия в инцидентах. После депортации из Ливана он был арестован и приговорён в Японии в 2000 году.
Согласно окончательному решению, Вако и другие члены захватили посольство Франции в Гааге, Нидерланды, в сентябре 1974 года.
В августе 1975 года он захватил сотрудников посольства США в Куала-Лумпуре, Малайзия, и освободил задержанных членов Красной Армии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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