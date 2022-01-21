Захват пансионата «Асама cансо» и трагический конец Объединённой Красной Армии

19 февраля 1972 года пятеро вооружённых членов Объединённой Красной Армии захватили здание горного пансионата «Асама cансо» и взяли заложницу. В 70-е годы студенческое движение «Дзэнкёто» утратило прежнюю мощь, однако немногочисленные экстремистские группировки набирали силу. С тех пор прошло полвека. Каковы причины инцидента в «Асама cансо»?

Это случилось 50 лет назад, 19 февраля 1972 года. Пятеро молодых мужчин с винтовками проникли в расположенный в посёлке Каруидзава (префектура Нагано) пансионат «Асама cансо», принадлежавший компании-производителю музыкальных инструментов «Каваи», взяли в заложники 31-летнюю жену управляющего и в течение 10 дней отстреливались от осаждавших здание полицейских и штурмовиков. 28 февраля полиция начала штурм здания, заложница была освобождена, однако от пуль захватчиков погиб начальник полицейского отряда штурмовиков №2 и командир роты спецтранспорта. А на 4-й день осады, 22 февраля, некий мужчина сумел проникнуть через окружение и подойти к входу в здание, однако был принят за полицейского, подвергся обстрелу и скончался в больнице 1 марта. Таким образом, в результате инцидента погибло три человека.

28 февраля пятеро боевиков до последнего сопротивлялись воздействию слезоточивым газом и атакам из водомётов, однако около шести вечера были арестованы проникшими в здание штурмовиками. 25-летний Сакагути Хироси, 25-летний Бандо Кунио, 23-летний Ёсино Масакуни, братья Като – 19-летний Митинори и 16-летний Мотохиса, состояли в преследуемой полицией Объединённой Красной Армии (Рэмпо Сэкигун). Лидером группы был Сакагути.



Сакагути Хироси (в центре) арестован полицией 28 февраля 1972 года, посёлок Каруидзава (префектура Нагано) ＠«Кёдо цусин»

Опаснейшая ультралевая группировка

Что представляла из себя Объединённая Красная Армия? Организация образовалась 15 июля 1971 года в результате объединения фракции Красной Армии (Сэкигун-ха) и фракции левых революционеров «Кэйхин ампо кёто» (Совет совместной борьбы против японо-американского Договора о безопасности). Получившийся союз оказался слабым и малочисленным – к тому времени ряды Красной Армии сильно поредели, а фракция левых революционеров изначально была невелика. Участники фракций были недовольны ослаблением левого студенческого движения и выражали готовность вести войну незаконными методами, поэтому Объединённая Красная Армия состояла на учёте в полиции в качестве самой экстремистской ультралевой секты нового левого движения.

Фракция Красной Армии зародилась из японской коммунистической лиги, возглавлявшей движение Ампо против японско-американского Договора о безопасности в 1959-60-х годах. Лига, известная под названием «Бунто», была образована 10 декабря 1958 года Симой Сигэо, находившемся в оппозиции с Коммунистической партией Японии. А в 1969 году появилась фракция Красной Армии. В соответствии с учением председателя Сиоми Такая её члены стремились к совершению мировой революции. В 1970 году фракция Красной Армии впервые в истории Японии совершила угон самолёта, захватив рейс 351 авиакомпании JAL, следовавший из Токио в Фукуоку. Члены фракции собирались создать международный опорный пункт за пределами страны в рамках подготовки к мировой революции.

Фракция левых революционеров «Кэйхин Ампо Кёто» состояла из бывших членов КПЯ, примкнувших к группе «Кэйсё», организованной в апреле 1966 года членом марксистско-ленинской фракции Кавакитой Мицуо и членом фракции революционных марксистов Кавасимой Цуёси. Они почитали Мао Цзэдуна, провозглашали себя «антиамериканскими патриотами» и, руководствуясь принципом Мао Цзэдуна «Только винтовка рождает власть», воровали из оружейных магазинов охотничьи ружья и боеприпасы.

Коллективная жизнь на горной базе

По мнению японских служб безопасности, обе фракции зашли в тупик и объединились на оппортунистических началах. Фракция Красной Армии после ряда нападений на банковские учреждения располагала наличными деньгами, а у левых революционеров имелись украденные из оружейных магазинов винтовки и пули, поэтому слияние усилило их мощь. Однако после ограблений банков и оружейных магазинов многие члены группы были арестованы или находились в розыске, а за их квартирами велась усиленная слежка. Скрываться в городе стало невозможно, поэтому группировка решила жить коллективно на горной базе.

Сначала каждая фракция собралась на своей базе, а в конце ноября 1971 года они встретились на базе на горе Харуна и начали коллективную жизнь в качестве Объединённой Красной Армии. Фракция Красной Армии насчитывала 9 членов (8 мужчин, 1 женщина), фракция левых революционеров – 19 (10 мужчин, 9 женщин), поэтому в объединенной группе числилось 28 человек, однако после общего сбора оказалось, что двое мужчин и одна женщина из фракции левых революционеров мертвы. Фракция осудила их за недостойные революционеров качества и приказала заняться «самокритикой» с целью преодоления слабости духа, то есть подвергла наказанию сокацу. К группе присоединился беспартийный мужчина, поэтому номинальное число жителей горной базы достигло 29 человек, а с учётом родившегося у состоявших в группе супругов младенца, – 30.

Захват пансионата «Асама cансо»

В августе 1971 года фракция левых революционеров казнила мужчину и женщину, сбежавших из первой горной базы. А после объединения на горе Харуна в группе погибло 8 мужчин и 4 женщины. Что привело к трагедии, унесшей жизни 14 человек? Для ответа на этот вопрос вернёмся к истории создания группировки. Глава фракции Красной Армии 26-летний Мори Цунэо стремился возглавить группу после объединения, однако лидер фракции левых революционеров 26-летняя Нагата Хироко подвергла осуждению единственную состоявшую в Красной Армии женщину. Под влиянием Нагаты Мори объявил о коммунизации, необходимой для воспитания борца за революцию. Под коммунизацией он имел в виду процесс подготовки борца за революцию, способного победить в жестоком перевороте. В качестве одного из методов коммунизации Мори назвал «сокацу», который следует применять по отношению к проблемным членам группы. Под флагом сокацу недостойные участники стали подвергаться насилию. Среди 12 погибших были люди, не способные вынести насилие и умершие «смертью пораженцев», погибшие от линчевания, а также приговорённые к смертной казни. Применение данных методов обусловлено отсутствием политической сплочённости, личностными качествами и нехваткой силы у главы объединённой группы, неспособным нормализовать ситуацию руководством (семь человек, включая Мори, Сакагути, Бандо и Ёсино), слепым подчинением рядовых членов группы, ужасными условиями и холодом в горах, а также нехваткой продовольствия.



Могила линчёванных членов Объединённой Красной Армии неподалёку от базы на горе Харуна (март 1972 года, префектура Гумма, Jiji Press)

Череда наказаний сокацу сподвигла двух мужчин и двух женщин на бегство. Одна из них была матерью младенца, а вторая решила сбежать вместе с оставленным младенцем. После череды побегов четверо членов группы, включая Мори и Нагату, переместились сначала на промежуточную базу на горе Касё, а затем на базу на горе Мёги, которую собирались ликвидировать, но были арестованы. Девять членов (семь мужчин, две женщины) сбежали с базы на горе Мёги, перешли через горы и добрались до Каруидзавы. Четверо (двое мужчин и две женщины) отправились за покупками на станцию Каруидзава и были арестованы. Оставшиеся пятеро мужчин (член фракции Красной Армии Бандо, члены фракции левых революционеров Сакагути, Ёсино и братья Като) добрались до пансионата «Асама cансо» и захватили здание.



Полицейские снайперы, окружившие пансионат «Асама сансо», где члены Объединённой Красной Армии захватили в заложники жену управляющего (Jiji Press, февраль 1972)

Закат новых левых сил

Захватившие пансиона члены Объединённой Красной Армии были арестованы живыми в соответствии с приказом начальника управления полиции Готода Масахару: «Взять всех преступников живыми. Застреленные преступники превратятся в объект почитания и это будет иметь последствия». В то время велась война во Вьетнаме. Япония оказывала содействие Соединённым Штатам, однако в стране усиливалось студенческое антивоенное движение и движение за помощь народу Вьетнама, которым симпатизировало остальное население. До захвата пансионата раздавались голоса в поддержку экстремистской Объединённой Красной Армии. Однако после штурма была оглашена информация о самосуде над 14 членами группы, и это удержало сочувствующих от вступления в новое левое движение. Публика осудила партию и предала их забвению.

Деятельность фракции Красной Армии за рубежом

Некоторые члены фракции Красной Армии стремились выехать в другие страны с целью создания международного опорного пункта. Захвату «Асама cансо» предшествовал угон самолёта авиакомпании JAL 31 марта 1970 года, организованный группой из 9 человек под руководством Тамии Такамаро. 3 апреля им удалось прибыть в Северную Корею.



Тамия Такамаро и другие боевики Красной Армии, разоружающиеся после прибытия в северокорейский аэропорт Пхеньян на захваченном самолёте авиакомпании JAL (3 апреля 1970, Jiji Press)

30 мая 1972 года Сигэнобу Фусако, одна из первых женщин в Красной Армии, вместе с двумя соратниками совершила теракт в израильском аэропорту Лод. С помощью фиктивного брака с Окудайрой Цуёси, подорвавшем себя ручной гранатой, ей удалось выбраться за пределы Японии и присоединиться к Народному фронту освобождения Палестины. В декабре 1974 года Сигэнобу организует Красную Армию Японии. Она была в плохих отношениях с главой Объединённой Красной Армии Мори, осуждала подчинявшихся ему членов фракции Красной Армии и решила продолжить деятельность за рубежом. Красную Армию того времени прозвали «Второй Красной Армией», чтобы дифференцировать от организации, возглавляемой Сиоми Такая, который был арестован 15 марта 1970 года. 4 августа 1975 года Красная Армия Японии совершила нападение на посольства США и Швеции в Малайзии. В обмен на захваченных заложников они требовали отпустить Бандо Кунио и других членов Объединённой Красной Армии, проходивших по делу о захвате пансионата «Асама cансо».



Заложники и член Красной Армии Японии с пистолетом в руках, садящиеся в автобус до аэропорта. Пятеро членов группы напали на посольства США и Швеции в Куала-Лумпуре и потребовали освобождения арестованных в Японии экстремистов. Преступники вместе с заложниками сбежали в Ливию (7 августа 1975 года, Jiji Press)

В соответствии с требованиями экстремистов Бандо был освобожден, сумел выехать из страны и до сих пор числится в международном розыске. Ёсино отбывает бессрочное наказание, братья Като были помещены в тюрьму и колонию для несовершеннолетних преступников, отбыли срок и вышли из заключения. Руководитель захвата «Асама cансо» Сакагути Хироси после нападения на посольства в Куала-Лумпуре сообщил по телефону требующим его освобождения соратникам, что не собирается выходить из тюрьмы, потому что пришёл к выводу, что применение силы – это ошибочный метод. Впоследствии Сакагути был приговорён к смертной казни и содержался в Токийской тюрьме. Смертный приговор Сакагути будет приведён в исполнение только после ареста Бандо и вынесения ему приговора. Таким образом, точка в деле о захвате пансионата ещё не поставлена.



Плакат японского управления полиции с фотографиями семи членов Красной Армии Японии, находящихся в международном розыске (2019, Jiji Press)



Плакат японского управления полиции с портретами находящихся в международном розыске членов Красной Армии Японии в 70-летнем возрасте (2019, Jiji Press)

Хронология деятельности фракций Красной Армии и левых революционеров

Год Дата События 1958 10 декабря Образована Лига коммунистов 1959~60 Движение Ампо 60-х годов 1969 12 апреля Образована фракция левых революционеров 28 августа Разделение Лиги коммунистов и образование фракции Красной Армии 1970 Движение Ампо 70-х годов 1970 31 марта Захват самолёта авиакомпании JAL 1971 15 июля Объединение фракции Красной Армии и левых революционеров в Объединённую Красную Армию 4 августа,10 августа Левые революционеры убивают сбежавших соратников – мужчину и женщину 1972 2 января Объединённая Красная Армия (списочный состав 28 человек, трое из которых уже мертвы) собирается на базе на горе Харуна (префектура Гифу) 19 февраля Пятеро членов Объединённой Красной Армии захватывают пансионат «Асама cансо», принадлежащий компании «Каваи» 22 февраля Обстрелян мирный житель (умер 1 марта) 28 февраля Полиция захватывает пансионат и арестовывает пятерых преступников, двое полицейских погибли 7 марта Обнаружен труп первой линчёванной жертвы, к 25 марта найдены трупы 14 человек 30 мая Теракт в аэропорту Тель-Авива, организованный будущими членами Красной Армии Японии (26 погибших, включая двух преступников, и 76 раненых) 1974 декабрь Образована Красная Армия Японии 1975 4-5 августа Красная Армия Японии совершает нападение на посольства США и Швеции в Куала-Лумпуре 1997 15 февраля Пойманы пять членов Красной Армии Японии, скрывающиеся в Ливане. Четверо членов арестованы, Окамото Кодзо получает разрешение на политическое убежище в Ливане. 2000 8 ноября Арестована скрывающаяся в Японии Сигэнобу Фусако 2001 14 апреля Сигэнобу из тюрьмы объявляет о роспуске Красной Армии Японии

Составлено редколлегией Nippon.com

Фотография к заголовку: снайпер держит под прицелом пансионат «Асама cансо», захваченный пятью членами Объединённой Красной Армии (февраль 1972 года, «Кёдо цусин»)