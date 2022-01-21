Захват пансионата «Асама cансо» и трагический конец Объединённой Красной Армии

Захват пансионата «Асама cансо» и трагический конец Объединённой Красной АрмииПолитика Общество История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Это случилось 50 лет назад, 19 февраля 1972 года. Пятеро молодых мужчин с винтовками проникли в расположенный в посёлке Каруидзава (префектура Нагано) пансионат «Асама cансо», принадлежавший компании-производителю музыкальных инструментов «Каваи», взяли в заложники 31-летнюю жену управляющего и в течение 10 дней отстреливались от осаждавших здание полицейских и штурмовиков. 28 февраля полиция начала штурм здания, заложница была освобождена, однако от пуль захватчиков погиб начальник полицейского отряда штурмовиков №2 и командир роты спецтранспорта. А на 4-й день осады, 22 февраля, некий мужчина сумел проникнуть через окружение и подойти к входу в здание, однако был принят за полицейского, подвергся обстрелу и скончался в больнице 1 марта. Таким образом, в результате инцидента погибло три человека.
28 февраля пятеро боевиков до последнего сопротивлялись воздействию слезоточивым газом и атакам из водомётов, однако около шести вечера были арестованы проникшими в здание штурмовиками. 25-летний Сакагути Хироси, 25-летний Бандо Кунио, 23-летний Ёсино Масакуни, братья Като – 19-летний Митинори и 16-летний Мотохиса, состояли в преследуемой полицией Объединённой Красной Армии (Рэмпо Сэкигун). Лидером группы был Сакагути.
Опаснейшая ультралевая группировка
Что представляла из себя Объединённая Красная Армия? Организация образовалась 15 июля 1971 года в результате объединения фракции Красной Армии (Сэкигун-ха) и фракции левых революционеров «Кэйхин ампо кёто» (Совет совместной борьбы против японо-американского Договора о безопасности). Получившийся союз оказался слабым и малочисленным – к тому времени ряды Красной Армии сильно поредели, а фракция левых революционеров изначально была невелика. Участники фракций были недовольны ослаблением левого студенческого движения и выражали готовность вести войну незаконными методами, поэтому Объединённая Красная Армия состояла на учёте в полиции в качестве самой экстремистской ультралевой секты нового левого движения.
Фракция Красной Армии зародилась из японской коммунистической лиги, возглавлявшей движение Ампо против японско-американского Договора о безопасности в 1959-60-х годах. Лига, известная под названием «Бунто», была образована 10 декабря 1958 года Симой Сигэо, находившемся в оппозиции с Коммунистической партией Японии. А в 1969 году появилась фракция Красной Армии. В соответствии с учением председателя Сиоми Такая её члены стремились к совершению мировой революции. В 1970 году фракция Красной Армии впервые в истории Японии совершила угон самолёта, захватив рейс 351 авиакомпании JAL, следовавший из Токио в Фукуоку. Члены фракции собирались создать международный опорный пункт за пределами страны в рамках подготовки к мировой революции.
Фракция левых революционеров «Кэйхин Ампо Кёто» состояла из бывших членов КПЯ, примкнувших к группе «Кэйсё», организованной в апреле 1966 года членом марксистско-ленинской фракции Кавакитой Мицуо и членом фракции революционных марксистов Кавасимой Цуёси. Они почитали Мао Цзэдуна, провозглашали себя «антиамериканскими патриотами» и, руководствуясь принципом Мао Цзэдуна «Только винтовка рождает власть», воровали из оружейных магазинов охотничьи ружья и боеприпасы.
Коллективная жизнь на горной базе
По мнению японских служб безопасности, обе фракции зашли в тупик и объединились на оппортунистических началах. Фракция Красной Армии после ряда нападений на банковские учреждения располагала наличными деньгами, а у левых революционеров имелись украденные из оружейных магазинов винтовки и пули, поэтому слияние усилило их мощь. Однако после ограблений банков и оружейных магазинов многие члены группы были арестованы или находились в розыске, а за их квартирами велась усиленная слежка. Скрываться в городе стало невозможно, поэтому группировка решила жить коллективно на горной базе.
Сначала каждая фракция собралась на своей базе, а в конце ноября 1971 года они встретились на базе на горе Харуна и начали коллективную жизнь в качестве Объединённой Красной Армии. Фракция Красной Армии насчитывала 9 членов (8 мужчин, 1 женщина), фракция левых революционеров – 19 (10 мужчин, 9 женщин), поэтому в объединенной группе числилось 28 человек, однако после общего сбора оказалось, что двое мужчин и одна женщина из фракции левых революционеров мертвы. Фракция осудила их за недостойные революционеров качества и приказала заняться «самокритикой» с целью преодоления слабости духа, то есть подвергла наказанию сокацу. К группе присоединился беспартийный мужчина, поэтому номинальное число жителей горной базы достигло 29 человек, а с учётом родившегося у состоявших в группе супругов младенца, – 30.
Захват пансионата «Асама cансо»
В августе 1971 года фракция левых революционеров казнила мужчину и женщину, сбежавших из первой горной базы. А после объединения на горе Харуна в группе погибло 8 мужчин и 4 женщины. Что привело к трагедии, унесшей жизни 14 человек? Для ответа на этот вопрос вернёмся к истории создания группировки. Глава фракции Красной Армии 26-летний Мори Цунэо стремился возглавить группу после объединения, однако лидер фракции левых революционеров 26-летняя Нагата Хироко подвергла осуждению единственную состоявшую в Красной Армии женщину. Под влиянием Нагаты Мори объявил о коммунизации, необходимой для воспитания борца за революцию. Под коммунизацией он имел в виду процесс подготовки борца за революцию, способного победить в жестоком перевороте. В качестве одного из методов коммунизации Мори назвал «сокацу», который следует применять по отношению к проблемным членам группы. Под флагом сокацу недостойные участники стали подвергаться насилию. Среди 12 погибших были люди, не способные вынести насилие и умершие «смертью пораженцев», погибшие от линчевания, а также приговорённые к смертной казни. Применение данных методов обусловлено отсутствием политической сплочённости, личностными качествами и нехваткой силы у главы объединённой группы, неспособным нормализовать ситуацию руководством (семь человек, включая Мори, Сакагути, Бандо и Ёсино), слепым подчинением рядовых членов группы, ужасными условиями и холодом в горах, а также нехваткой продовольствия.
Череда наказаний сокацу сподвигла двух мужчин и двух женщин на бегство. Одна из них была матерью младенца, а вторая решила сбежать вместе с оставленным младенцем. После череды побегов четверо членов группы, включая Мори и Нагату, переместились сначала на промежуточную базу на горе Касё, а затем на базу на горе Мёги, которую собирались ликвидировать, но были арестованы. Девять членов (семь мужчин, две женщины) сбежали с базы на горе Мёги, перешли через горы и добрались до Каруидзавы. Четверо (двое мужчин и две женщины) отправились за покупками на станцию Каруидзава и были арестованы. Оставшиеся пятеро мужчин (член фракции Красной Армии Бандо, члены фракции левых революционеров Сакагути, Ёсино и братья Като) добрались до пансионата «Асама cансо» и захватили здание.
Закат новых левых сил
Захватившие пансиона члены Объединённой Красной Армии были арестованы живыми в соответствии с приказом начальника управления полиции Готода Масахару: «Взять всех преступников живыми. Застреленные преступники превратятся в объект почитания и это будет иметь последствия». В то время велась война во Вьетнаме. Япония оказывала содействие Соединённым Штатам, однако в стране усиливалось студенческое антивоенное движение и движение за помощь народу Вьетнама, которым симпатизировало остальное население. До захвата пансионата раздавались голоса в поддержку экстремистской Объединённой Красной Армии. Однако после штурма была оглашена информация о самосуде над 14 членами группы, и это удержало сочувствующих от вступления в новое левое движение. Публика осудила партию и предала их забвению.
Деятельность фракции Красной Армии за рубежом
Некоторые члены фракции Красной Армии стремились выехать в другие страны с целью создания международного опорного пункта. Захвату «Асама cансо» предшествовал угон самолёта авиакомпании JAL 31 марта 1970 года, организованный группой из 9 человек под руководством Тамии Такамаро. 3 апреля им удалось прибыть в Северную Корею.
30 мая 1972 года Сигэнобу Фусако, одна из первых женщин в Красной Армии, вместе с двумя соратниками совершила теракт в израильском аэропорту Лод. С помощью фиктивного брака с Окудайрой Цуёси, подорвавшем себя ручной гранатой, ей удалось выбраться за пределы Японии и присоединиться к Народному фронту освобождения Палестины. В декабре 1974 года Сигэнобу организует Красную Армию Японии. Она была в плохих отношениях с главой Объединённой Красной Армии Мори, осуждала подчинявшихся ему членов фракции Красной Армии и решила продолжить деятельность за рубежом. Красную Армию того времени прозвали «Второй Красной Армией», чтобы дифференцировать от организации, возглавляемой Сиоми Такая, который был арестован 15 марта 1970 года. 4 августа 1975 года Красная Армия Японии совершила нападение на посольства США и Швеции в Малайзии. В обмен на захваченных заложников они требовали отпустить Бандо Кунио и других членов Объединённой Красной Армии, проходивших по делу о захвате пансионата «Асама cансо».
В соответствии с требованиями экстремистов Бандо был освобожден, сумел выехать из страны и до сих пор числится в международном розыске. Ёсино отбывает бессрочное наказание, братья Като были помещены в тюрьму и колонию для несовершеннолетних преступников, отбыли срок и вышли из заключения. Руководитель захвата «Асама cансо» Сакагути Хироси после нападения на посольства в Куала-Лумпуре сообщил по телефону требующим его освобождения соратникам, что не собирается выходить из тюрьмы, потому что пришёл к выводу, что применение силы – это ошибочный метод. Впоследствии Сакагути был приговорён к смертной казни и содержался в Токийской тюрьме. Смертный приговор Сакагути будет приведён в исполнение только после ареста Бандо и вынесения ему приговора. Таким образом, точка в деле о захвате пансионата ещё не поставлена.
Хронология деятельности фракций Красной Армии и левых революционеров
|Год
|Дата
|События
|1958
|10 декабря
|Образована Лига коммунистов
|1959~60
|Движение Ампо 60-х годов
|1969
|12 апреля
|Образована фракция левых революционеров
|28 августа
|Разделение Лиги коммунистов и образование фракции Красной Армии
|1970
|Движение Ампо 70-х годов
|1970
|31 марта
|Захват самолёта авиакомпании JAL
|1971
|15 июля
|Объединение фракции Красной Армии и левых революционеров в Объединённую Красную Армию
|4 августа,10 августа
|Левые революционеры убивают сбежавших соратников – мужчину и женщину
|1972
|2 января
|Объединённая Красная Армия (списочный состав 28 человек, трое из которых уже мертвы) собирается на базе на горе Харуна (префектура Гифу)
|19 февраля
|Пятеро членов Объединённой Красной Армии захватывают пансионат «Асама cансо», принадлежащий компании «Каваи»
|22 февраля
|Обстрелян мирный житель (умер 1 марта)
|28 февраля
|Полиция захватывает пансионат и арестовывает пятерых преступников, двое полицейских погибли
|7 марта
|Обнаружен труп первой линчёванной жертвы, к 25 марта найдены трупы 14 человек
|30 мая
|Теракт в аэропорту Тель-Авива, организованный будущими членами Красной Армии Японии (26 погибших, включая двух преступников, и 76 раненых)
|1974
|декабрь
|Образована Красная Армия Японии
|1975
|4-5 августа
|Красная Армия Японии совершает нападение на посольства США и Швеции в Куала-Лумпуре
|1997
|15 февраля
|Пойманы пять членов Красной Армии Японии, скрывающиеся в Ливане. Четверо членов арестованы, Окамото Кодзо получает разрешение на политическое убежище в Ливане.
|2000
|8 ноября
|Арестована скрывающаяся в Японии Сигэнобу Фусако
|2001
|14 апреля
|Сигэнобу из тюрьмы объявляет о роспуске Красной Армии Японии
Составлено редколлегией Nippon.com
Фотография к заголовку: снайпер держит под прицелом пансионат «Асама cансо», захваченный пятью членами Объединённой Красной Армии (февраль 1972 года, «Кёдо цусин»)