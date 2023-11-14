В городе Явата в Киото в мэры избрана самая молодая на таком посту женщина в Японии

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Киото, 13 ноября (Jiji Press). 33-летняя внепартийная Кавата Сёко была избрана мэром города Явата в префектуре Киото на западе Японии, став самой молодой женщиной-мэром города в истории Японии.

Кавата, работавшая секретарём члена Палаты советников, была поддержана Либерально-демократической партией, Конституционно-демократической партией Японии и Комэйто на выборах мэра, состоявшихся в связи с отставкой предыдущего мэра.

Она набрала больше голосов, чем два других кандидата – Огата Кэн от Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), бывший член ассамблеи префектуры Киото, и независимая Камэда Юко, поддержанная Коммунистической партией Японии.

Найто Савако, ставшая мэром города Токусима в одноимённой префектуре на западе Японии в возрасте 36 лет, ранее была самой молодой женщиной-мэром города, когда-либо избранной в стране, по данным Японской ассоциации мэров городов.

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