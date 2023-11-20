Японская команда идентифицировала клетку, вызывающую рецидив рака молочной железы

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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Исследовательская группа под руководством Японии, включающая Университет Канадзавы, определила тип клеток, ответственных за рецидив рака молочной железы, и обнаружила, что существующие лекарства могут быть эффективными для их уничтожения.

Команда, которая недавно опубликовала исследование в международном академическом журнале Journal of Clinical Investigation, ожидает, что её результаты будут способствовать разработке методов предотвращения и устранения рецидива рака молочной железы.

Говорят, что примерно у каждой девятой женщины в Японии развивается рак молочной железы. Количество смертей от рака растет.

Число случаев, которые можно вылечить, увеличилось благодаря усовершенствованию медицинских технологий. Между тем, существуют некоторые виды рака, при которых нельзя ожидать терапевтического эффекта от широко используемых молекулярных таргетных препаратов.

Команда изучила такие типы рака, сосредоточив внимание на клетках, которые остаются после лечения противораковыми препаратами перед операцией и, насколько известно, вызывают рецидивы и создают метастазы.

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