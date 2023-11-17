В Токио автомобиль протаранил заграждение возле посольства Израиля в Токио
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 ноября (Jiji Press). Утром 16 ноября автомобиль врезался в заграждение на перекрёстке возле посольства Израиля в Токио, в результате чего офицер специальных сил получил травму левой руки, не опасную для жизни.
Столичное управление полиции арестовало на месте происшествия 53-летнего водителя автомобиля Сэкигути Синобу, члена правой группировки, по подозрению в препятствовании исполнению служебных обязанностей.
Сэкигути признал обвинения, отметив, что ему жаль раненого полицейского, сообщили источники в полиции.
Бюро общественной безопасности столичного управления полиции расследует его мотивы и другие детали инцидента, который произошел в то время, когда протестующие ежедневно собираются перед посольством в связи с боевыми действиями в секторе Газа между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС.
20 октября 24-летний мужчина, член японской радикальной группировки, был арестован по подозрению в нападении на полицейского.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония заморозит активы девяти лиц, связанных с ХАМАС
- Восемь японцев эвакуированы из Израиля чартерным рейсом в Дубай
- В Иерусалиме открыли площадь имени Сугихары Тиунэ, японского дипломата, который помог спастись тысячам евреев во время Второй мировой войны
- Неизвестный «японский Шиндлер»: генерал-лейтенант Хигути Киитиро
- Мужество помнить: Анна Франк и Сугихара Тиунэ едут в Осаку
- 44 года на восстановление доброго имени: «японский Шиндлер» Сугихара Тиунэ