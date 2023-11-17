В Токио автомобиль протаранил заграждение возле посольства Израиля в Токио

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Утром 16 ноября автомобиль врезался в заграждение на перекрёстке возле посольства Израиля в Токио, в результате чего офицер специальных сил получил травму левой руки, не опасную для жизни.

Столичное управление полиции арестовало на месте происшествия 53-летнего водителя автомобиля Сэкигути Синобу, члена правой группировки, по подозрению в препятствовании исполнению служебных обязанностей.

Сэкигути признал обвинения, отметив, что ему жаль раненого полицейского, сообщили источники в полиции.

Бюро общественной безопасности столичного управления полиции расследует его мотивы и другие детали инцидента, который произошел в то время, когда протестующие ежедневно собираются перед посольством в связи с боевыми действиями в секторе Газа между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС.

20 октября 24-летний мужчина, член японской радикальной группировки, был арестован по подозрению в нападении на полицейского.

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