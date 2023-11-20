Йеменская вооруженная группировка захватила корабль компании Nippon Yusen в Красном море
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Иерусалим, 19 ноября (Jiji Press). Канцелярия премьер-министра Израиля и израильские военные заявили, что в южной части Красного моря было захвачено грузовое судно.
Министерство транспорта Японии сообщило, что японская компания Nippon Yusen KK проинформировала министерство о том, что автоперевозчик Galaxy Leader, принадлежащий британской фирме и зафрахтованный Nippon Yusen, предположительно был захвачен в Красном море. На борту не было японских граждан.
По сообщению Израиля, на борту грузового судна находились 25 моряков из разных стран, в том числе из Украины и Филиппин. Там нет ни одного израильтянина. Грузовое судно направлялось из Турции в Индию.
В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля говорится, что хуситы, вооруженная группировка в Йемене, выступающая против израильтян, захватили грузовое судно по указанию Ирана. В ведомстве заявили, что осуждают нападение Ирана на иностранный корабль.
Проиранская группировка хуситов заявила, что продолжит нападения на Израиль после начала продолжающихся боевых действий между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС. Эта группа неоднократно атаковала Израиль с помощью ракет и беспилотников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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