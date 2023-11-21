Япония осуждает захват хуситами корабля, которым управляет компания Nippon Yusen
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Токио, 20 ноября (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу выразил резкое осуждение захвата йеменскими повстанцами-хуситами автовоза, которым управляет компания Nippon Yusen KK, в южной части Красного моря.
«Мы решительно осуждаем» захват судна, заявил этот высокопоставленный представитель правительства на пресс-конференции, добавив, что японское правительство работает с другими странами, включая Израиль, призывая проиранскую группировку боевиков в ближайшее время освободить судно и членов его экипажа.
«Мы будем реагировать по мере необходимости в сотрудничестве с заинтересованными странами, исходя из развития ситуации», – сказал Мацуно. По его словам, на борту грузового судна нет японцев.
Nippon Yusen создала рабочую группу для реагирования на инцидент, активизировав усилия по сбору информации, в том числе о безопасности 25 членов экипажа автоперевозчика Galaxy Leader, который принадлежит британской компании.
Представитель Nippon Yusen по связям с общественностью сообщил, что 19 ноября вечером компания-владелец проинформировала его о том, что Galaxy Leader был захвачен, когда он направлялся в Индию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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