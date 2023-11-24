Япония готовится к переговорам о беспилотном транспорте в следующем месяце
НовостиЭкономика Политика Общество Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 ноября (Jiji Press) - В следующем месяце правительственная комиссия Японии начнет обсуждение вопросов, которые необходимо решить для продвижения коммерциализации такси без водителя и других беспилотных самоуправляемых транспортных услуг, сообщили официальные лица.
Премьер-министр Кисида Фумио заявил чиновникам, собравшимся для обсуждения цифровой административной и налоговой реформы, что необходимо ускорить работу по созданию правил для самоуправляемых автомобилей и введению в коммерческую эксплуатацию новых транспортных услуг.
Кисида также призвал чиновников изучить способы решения проблем, связанных с предлагаемыми услугами совместного использования автомобилей, включая дерегулирование таксомоторной отрасли.
Ожидается, что группа экспертов подготовит доклад уже в мае следующего года после обсуждения вопроса о том, какую ответственность должны будут нести таксомоторные компании и автопроизводители в соответствии с гражданским и административным законодательством в случае дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотных транспортных средств.
В работе комиссии примут участие представители государственных органов, в том числе Агентства цифровых технологий и Министерства транспорта, представители страховых компаний и автопроизводителей, а также юристы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Honda запустит в Токио беспилотные такси
- Компания JR East вводит в эксплуатацию беспилотные автобусы в префектуре Мияги
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- управления ускорением для предотвращения несчастных случаев на дороге
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП
- Первые в Японии практические испытания такси в беспилотном режиме начались у здания администрации Токио с использованием связи 5G
Jiji Press беспилотный транспорт и логистические системы беспилотный транспорт беспилотный автомобиль