Япония готовится к переговорам о беспилотном транспорте в следующем месяце

Новости

Токио, 22 ноября (Jiji Press) - В следующем месяце правительственная комиссия Японии начнет обсуждение вопросов, которые необходимо решить для продвижения коммерциализации такси без водителя и других беспилотных самоуправляемых транспортных услуг, сообщили официальные лица.

Премьер-министр Кисида Фумио заявил чиновникам, собравшимся для обсуждения цифровой административной и налоговой реформы, что необходимо ускорить работу по созданию правил для самоуправляемых автомобилей и введению в коммерческую эксплуатацию новых транспортных услуг.

Кисида также призвал чиновников изучить способы решения проблем, связанных с предлагаемыми услугами совместного использования автомобилей, включая дерегулирование таксомоторной отрасли.

Ожидается, что группа экспертов подготовит доклад уже в мае следующего года после обсуждения вопроса о том, какую ответственность должны будут нести таксомоторные компании и автопроизводители в соответствии с гражданским и административным законодательством в случае дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотных транспортных средств.

В работе комиссии примут участие представители государственных органов, в том числе Агентства цифровых технологий и Министерства транспорта, представители страховых компаний и автопроизводителей, а также юристы.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме